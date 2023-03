La Salernitana segna | il Bologna rimonta | è 2-2 all’Arechi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –si dividono la posta in palio (2-2) al termine di un match scoppiettante e ricco di emozioni. I granata allungano a quattro la striscia di risultati utili consecutivi (una vittoria e tre pareggi), la squadra rossoblù colleziona il secondo pareggio di fila. Sousa conferma in blocco la squadra di San Siro che impatta bene la gara, dando l’impressione di poter sbloccare subito il risultato. Vantaggio che arriva dopo sette giri di lancette: angolo corto battuto da Kastanos per Candreva che scodella al centro dell’area per Pirola, abile a svettare più in alto di tutti e a depositare la palla alle spalle di Skorupski, trovando la sua prima gioia nel campionato di serie A. Il gol dà fiducia ai campani che all’11’ costruiscono l’occasione per il raddoppio: Dia inventa per Mazzocchi, l’esterno entra in ...