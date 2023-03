La Russia ora mira all' Estonia | i jet Nato e il salvataggio sull' incursione dai cieli

(Di sabato 18 marzo 2023) Guerra senza fine, anche nei. Caccia britannici e tedeschi hanno intercettato per la seconda volta in una settimana aerei dellache volavano vicino allo spazio aereo dell'Estonioa. A renderlo noto è stata la Royal Air Force (Raf) britannica. I due jet Typhoon hanno intercettato «un aereo passeggeri militare russo Tu-134, noto con il nomeCrusty, che era scortato da due caccia Sukhoi Su-27 Flanker e da un aereo da trasporto militare AN-12 Cub». La Raf ha descritto l'operazione come una rassicurazione sul fatto che il Regno Unito, la Germania e altri paesi della«stanno dalla parte del loro alleato estone in questo momento di tensione». Nel frattempo, oltre all'aerea, sale pure la tensione a parole. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Provo un certo godimento per il mandato d'arresto emesso per Putin, e Lvova-Belova. Sapere che ora è formalmente in… - mentecritica : Ora, qualsiasi sia l'esito della guerra, non ci potrà essere alcuna 'normalizzazione' dei rapporti con la russia fi… - fanpage : Il presidente russo sarebbe responsabile della deportazione di migliaia di bambini ucraini in Russia ed ora è uffic… - hiboss_hiboss : RT @mansour_rnj: Chirstopher miller:la #Russia e la #Cina hanno ufficialmente annunciato al mondo la loro nuova #alleanza mondiale.D'ora in… - ChinellatoCarla : RT @micaelaanna07: Lei è Sonya, una bambina ???? ora in un orfanotrofio in #Russia. A sinistra, è nella sua terra natale. A destra dopo esser… -

Dopo aver attraversato Polonia, Lituania, Lettonia,e la regione occupata di Donetsk, grazie ... quando si è appreso che era detenuta in una struttura a Taganrog, in territorio russo a un'd'...... l'ideologia che è diventata il fondamento eserve come giustificazione per la guerra dellacontro l'Ucraina. Per questo, quel leader ha ricevuto e accettato un premio dal dittatore del ......appellano ad un organizzazione che non riconoscono per mettere in difficoltà una nazione (la)... Nel casodell'arbitrario e incomprensibile mandato di arresto del Presidente Putin, il problema ...

Il procuratore dell'Aja: "Putin si può processare, come nazisti e Milosevic" - Zelensky: “Mosca va punita anche per l'aggressione alla Siria” - Zelensky: “Mosca va punita anche per l'aggressione alla Siria” RaiNews

Dopo aver attraversato Polonia, Lituania, Lettonia, Russia e la regione occupata di Donetsk ... in territorio russo a un’ora d’auto da Rostov sul Don. Sasha e la nonna non sanno se è ancora viva, ma ...La guerra in Ucraina è al 388esimo giorno. In diretta tutti i principali aggiornamenti di sabato 18 marzo 2023 ...