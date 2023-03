La riforma fiscale proposta dal viceministro Leo? Solo aggiustamenti | ma l’Europa osserva 1

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 marzo 2023) A distanza di un ventennio dallaTremonti dell’aprile 2003 la destra italiana ci riprova e annuncia un nuovo capitolo di quella che, con efficace espressione, è stata definita da Vincenzo Visco (insieme con Anna Faggionato) in un recentissimo libro “la guerra delle tasse”. Una guerra che, dall’ascesa di Berlusconi in politica, il fronte del centrodestra – oradestra – ha combattuto con vittorie diciamo parziali, anche se per gli interessati molto significative. Ora, ilcon delega al fisco Maurizioha annunciato, e anche anticipato alla stampa, un nuovo e corposo progetto dicomplessiva. Nel 2003 il centrodestra approvò in Parlamento una legge delega sul fisco della quale era protagonista assoluto il Ministro delle Finanze, prof. Giulio ...