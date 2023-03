(Di sabato 18 marzo 2023)la squalifica dal Grande Fratello Vip,Dalè tornato sui social in modalità “on fire” scagliandosi contro il reality show. Tuttavia, proprio in queste ore ha ricevuto lache gli ha scrittomanda una: arriva ladell’ex vippone Proprio la venezuelana,la squalifica... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vilmara89921934 : RT @blogtivvu: La reazione di Daniele Dal Moro dopo la lettera di Oriana Marzoli: ecco cosa ha fatto fuori dal GF Vip - blogtivvu : La reazione di Daniele Dal Moro dopo la lettera di Oriana Marzoli: ecco cosa ha fatto fuori dal GF Vip… - Giusepp34637041 : #iostocondaniele #GFvip Oriana Marzoli scrive una lettera a Daniele Dal Moro: la reazione di lui - MIKEINA7 : @antonellaD_E @DanieleDalMoro1 @OrianaGMarzoli Basta de tagliare DANIELE.che PALLE con VOI che per tutto debe haber… - andreastoolbox : Urla e pianti al Gf Vip per Daniele Dal Moro, Oriana è disperata: 'Ti prego aspettami' #e #Urla #pianti #Gf #al ??????? -

Oriana Marzoli ha infatti confermato che la suaalla squalifica diDal Moro è stata molto emotiva, nonostante non abbia pianto in pubblico come alcuni si aspettavano. La sua ...... proprio Oriana ha scritto una lettera asconvolta per la sua squalifica e confessando - ancora una volta - i suoi sentimenti: Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo. La mia...Ladi Oriana e la lettera per. Durante la serata la Marzoli ha deciso di scrivere una lettera a Dal Moro e l'ha raccontato ad Onestini: ' Mi manca già tanto - Gli ho scritto una ...

Reazione di Oriana alla squalifica di Daniele, urla dal confessionale Biccy

Come mai In molti ipotizzano che Daniele ritenga responsabile Oriana della sua squalifica e che per questo motivo abbia deciso di tagliare i ponti con lei. Una teoria smentita subito dalla reazione ...Se Daniele fuori dalla Casa ha spiegato di accettare il provvedimento ... Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo. La mia reazione credo sia normale. Mi dispiace da morire come abbiamo passato ...