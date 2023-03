La parabola di Giorgio Caproni | tanto poetica quanto umana

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 marzo 2023) La letteratura contemporanea ha prodotto in rapida sequenza generi e sottogeneri, divisioni avulse da qualsiasi significato formale, dunque concreto. Fiction. Autofiction. Giusto per citare le più accreditate al momento. Ma si potrebbe continuare. Allo stesso modo, ha ripreso i generi tradizionali scavando solchi tra gli uni e gli altri, creando divisioni ideologiche da far tremare i polsi. Poesia e narrativa, in questo senso, sono diventate lingue dicotomiche, inconciliabili. Il poeta non è narratore. E viceversa. Questo in barba alla storia della letteratura stessa, in particolare quella anglofona, che ha tra i padri illustri uno che sapeva passare da sonetto a tragedia, o commedia. William Shakespeare. Elementare Watson. Ma pure qui da noi, da Pasolini all’indietro, quanti si sono divisi con eguale compostezza e intensità fra scritture diverse. Con questo, ovviamente, non si ...