La moda ha bisogno di richiamare l’attenzione? (Di sabato 18 marzo 2023) A quanto pare non basta più scovare location esclusive e creare scenografie non convenzionali per i fashion show, i marchi cercano sempre più di attirare l’attenzione con performance mai viste prima. La Paris Fashion Week ha avuto un inizio senz’altro focoso, e non parliamo di retorica! Il marchio di Copenhagen Heliot Emil ha scelto di mandare in passerella un look in fiamme lasciando tutti senza parole. Ispirandosi alle opere dell’artista inglese Henry Moore, il direttore creativo Julius Juul ha creato nuove forme manipolando i tessuti con calore e acqua, influenzato dalle sculture dell’artista e ispirate dal corpo umano. Lo scorso anno Coperni ha fatto parlare di sé creando una vera esibizione e citando, volutamente o meno, McQueen che di performance del genere nel passato ne è stato pioniere. Bella Hadid ha chiuso la sfilata della primavera/estate 2023 ... Leggi su panorama (Di sabato 18 marzo 2023) A quanto pare non basta più scovare location esclusive e creare scenografie non convenzionali per i fashion show, i marchi cercano sempre più di attirarecon performance mai viste prima. La Paris Fashion Week ha avuto un inizio senz’altro focoso, e non parliamo di retorica! Il marchio di Copenhagen Heliot Emil ha scelto di mandare in passerella un look in fiamme lasciando tutti senza parole. Ispirandosi alle opere dell’artista inglese Henry Moore, il direttore creativo Julius Juul ha creato nuove forme manipolando i tessuti con calore e acqua, influenzato dalle sculture dell’artista e ispirate dal corpo umano. Lo scorso anno Coperni ha fatto parlare di sé creando una vera esibizione e citando, volutamente o meno, McQueen che di performance del genere nel passato ne è stato pioniere. Bella Hadid ha chiuso la sfilata della primavera/estate 2023 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kristal_sorridi : @Chicca9090 Vabbè dai ci sarà qualche filtro, non che ne abbia bisogno ma vanno di moda - robertofiandaca : L'ambientalismo oggi soddisfa il bisogno di estremismo delle giovani teste di cazzo come negli anni '70 lo soddisfa… - laltraellie : “Dunque, se ne hai bisogno posso essere il tuo stylist dato che a me piace molto la moda” - 80_annapal : RT @MariaMa50035195: Ma è diventata una moda prendersela con Ultimo ? Se non vi piace non lo ascoltate e basta non c’è bisogno di andare ol… - PBalabam : @MCMXLVIII8 Lei e' di destra vero? Le suggerisco una frase, visto che va di moda 'io ho solo bisogno di avere alc… -