La Meloni mena duro sui poveri. Al comizio offerto dalla Cgil (Di sabato 18 marzo 2023) Il "centralismo democratico" della Cgil funziona. Il segretario del sindacato, Maurizio Landini, aveva raccomandato una contestazione "composta" alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per rispettare la scelta di invitarla al congresso nazionale e i 24 delegati in disaccordo con la scelta del loro segretario hanno abbandonato la sala intonando "Bella ciao". Lei, Giorgia Meloni, questa volta si è presentata preparata (sarà forse la mano del suo nuovo consigliere Mario Sechi) e risponde ai fischi elargendo il solito vittimismo travestito da simpatia: "Mi sento fischiata da quando ho 16 anni", ha detto. "Potrei dire che sono Cavaliere al merito su questo". Contestazioni soft per l'intervento della Meloni al Congresso della Cgil di Rimini. Il premier si è preso la scena senza alcun contraddittorio

