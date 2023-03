La maternità surrogata fa litigare Roccella e Magi: “La sinistra cancella le madri” (Di sabato 18 marzo 2023) Scintille tra Eugenia Roccella e Riccardo Magi sulla maternità surrogata. Il segretario di +Europa è andato all'attacco della ministra del governo Meloni su tale tematica: “La ministra delle ‘Dispari Opportunità' Roccella è convinta di tutelare le donne e forse non si accorge che continuamente le considera prive di volontà e incapaci di decidere. Potrebbe trattarsi di una ossessione personale se non accadesse che da ministro utilizza questi argomenti per cancellare i diritti di bambine e di bambini e delle loro famiglie che vogliono solamente essere considerate come tutte le altre. Ed è un'offesa a tutte le donne, che la stessa Roccella considera incubatrici e non individui liberi che sanno decidere sul proprio corpo. Noi - spiega Magi - riteniamo che ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023) Scintille tra Eugeniae Riccardosulla. Il segretario di +Europa è andato all'attacco della ministra del governo Meloni su tale tematica: “La ministra delle ‘Dispari Opportunità'è convinta di tutelare le donne e forse non si accorge che continuamente le considera prive di volontà e incapaci di decidere. Potrebbe trattarsi di una ossessione personale se non accadesse che da ministro utilizza questi argomenti perre i diritti di bambine e di bambini e delle loro famiglie che vogliono solamente essere considerate come tutte le altre. Ed è un'offesa a tutte le donne, che la stessaconsidera incubatrici e non individui liberi che sanno decidere sul proprio corpo. Noi - spiega- riteniamo che ...

