La manifestazione per il riconoscimento delle famiglie non tradizionali, a Milano (Di sabato 18 marzo 2023) Contro la decisione del governo di impedire la registrazione dei certificati dei bambini con due madri o due padri Leggi su ilpost (Di sabato 18 marzo 2023) Contro la decisione del governo di impedire la registrazione dei certificati dei bambini con due madri o due padri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emmabonino : La manifestazione di oggi contesta la circolare del Ministro degli interni contro il riconoscimento dei figli di co… - c_appendino : Sabato parteciperò alla manifestazione di Milano. È importante esserci per far sentire a questo Governo che la soc… - Agenzia_Ansa : Schlein in piazza Scala a Milano per il corteo 'Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie' promosso da I S… - fabiobellentani : RT @SimoneAlliva: Al termine della manifestazione in piazza della Scala per il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, la seg… - francescomila18 : RT @SimoneAlliva: Al termine della manifestazione in piazza della Scala per il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, la seg… -

Manifestazione delle famiglie arcobaleno a Milano. Arrivati Pascale e (a sorpresa) Sala. Schlein: «Pronta una legge in parlamento». Loreto, in 2 mila al corteo per Dax Corriere Milano La ministra Roccella ignora la protesta per figli di coppie gay e ritira fuori la maternità surrogata Le risposte evasive sul certificato Ue e cosa c'entra con la gravidanza per altri La ministra della Famiglia nel suo post ha scelto di non menzionare la manifestazione di Milano sui diritti dei ... Figli di coppie gay, Schelin: il governo si scaglia contro i bambini Cioè di poter vedere riconosciuto per legge il diritto delle coppie omogenitoriali «. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al termine della manifestazione di Milano. «Con una legge preparata ... Le risposte evasive sul certificato Ue e cosa c'entra con la gravidanza per altri La ministra della Famiglia nel suo post ha scelto di non menzionare la manifestazione di Milano sui diritti dei ...Cioè di poter vedere riconosciuto per legge il diritto delle coppie omogenitoriali «. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al termine della manifestazione di Milano. «Con una legge preparata ...