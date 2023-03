La Libertas Livorno vince anche a Casale (70 - 82) e mantiene il primo posto 

(Di sabato 18 marzo 2023) Mai in discussione la superiorità degli amaranto, che per adesso sono in testa da soli in attesa di Pielle Unicusano - Legnano

Mai in discussione la superiorità degli amaranto, che per adesso sono in testa da soli in attesa di Pielle Unicusano - Legnano18 marzo 2023 Poker di successi e primo posto nel proprio girone per laLiburniaunder 19. L'ultima delle quattro affermazioni, in casa con il Versilia (63 - 46 il finale) è stata la più bella e più preziosa. A trascinare la squadra, con la bellezza di 42 ...Il calendario riserva ora ai rossoblu due partite di fila in casa, entrambe alle ore 19, sabato 18 marzo contro la Maurelli Groupdell'ex juniorino Tommaso Fantoni, prima in ...

Basket, serie B | Casale Monferrato - Libertas Livorno 70-82: vittoria meritata e primato confermato LivornoToday

La pausa per le Final Four di Coppa Italia non ha fatto male alla squadra di Andreazza, che anche in Piemonte sotto le plance ha fatto valere la sua superiorità. Al riposo sul 38-42, il successo degli ...