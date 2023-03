La Juventus esulta in Europa League: il sorteggio rievoca dolci ricordi (Di sabato 18 marzo 2023) La Juventus se la vedrà ai quarti con lo Sporting e per i bianconeri è tempo di riaprire il cassetto dei ricordi per una dolce coincidenza. L’urna di Nyon ha estratto lo Sporting Lisbona per la Juventus, con i bianconeri che ora dovranno vedersela con i portoghesi per continuare il grande sogno Europa League. La Vecchia Signora punta così al quarto successo nella sua storia nella seconda competizione continentale e i lusitani riportano a piacevoli ricordi. Juventus esultanza Gol (Fonte: LaPresse)La mente deve tornare alla stagione 1992-93, quella che permise alla Juventus di vincere per la terza volta nella propria storia la Coppa Uefa, con la squadra di Giovanni Trapattoni che era trascinata da un eroico Roberto Baggio. Il Divin ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 18 marzo 2023) Lase la vedrà ai quarti con lo Sporting e per i bianconeri è tempo di riaprire il cassetto deiper una dolce coincidenza. L’urna di Nyon ha estratto lo Sporting Lisbona per la, con i bianconeri che ora dovranno vedersela con i portoghesi per continuare il grande sogno. La Vecchia Signora punta così al quarto successo nella sua storia nella seconda competizione continentale e i lusitani riportano a piacevolinza Gol (Fonte: LaPresse)La mente deve tornare alla stagione 1992-93, quella che permise alladi vincere per la terza volta nella propria storia la Coppa Uefa, con la squadra di Giovanni Trapattoni che era trascinata da un eroico Roberto Baggio. Il Divin ...

