La Juventus dopo il Porto: per l'Inter primo test di maturità (Di sabato 18 marzo 2023) Per l'Inter c'è un nuovo big match all'orizzonte. dopo il Porto, la sfida con la Juventus rappresenta per i nerazzurri un test di maturità. INCOSTANZA – l'Inter edizione 2023 non ha mai trovato una sua continuità. Né come prestazioni né come risultati. Una continua altalena, che a una buona prestazione, di solito in un big match, fa invariabilmente seguire una prova scialba, di solito in una gara con meno tensione. Ma adesso c'è la Juventus. E quindi per gli uomini di Inzaghi la musica cambia. CAMBIAMENTO – l'Inter viene dal match col Porto. Un impegno indiscutibilmente provante, specie a livello di nervi. In un palcoscenico importante. Con il passaggio del turno in palio. Insomma, un big match a tutti gli effetti. Pur ...

