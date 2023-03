Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmeParonzini : @pierangelo1982 Vai a vedere il cammino di quella Juve, chi aveva affrontato e battuto, e ringrazia la cronica sfig… - KingEric7_ : @M1_Magnum Ringrazia la Juve se abbiamo 4 posti per la Champions..capra - MrETP : RT @stefanomaffei63: Quindi la UEFA di Ceferin ha richiesto a #Santoriello, tifosissimo del Napoli che odia la Juve e da PM Antijuventino,… - ilariofanto0 : RT @stefanomaffei63: Quindi la UEFA di Ceferin ha richiesto a #Santoriello, tifosissimo del Napoli che odia la Juve e da PM Antijuventino,… - AlessandroAima1 : RT @stefanomaffei63: Quindi la UEFA di Ceferin ha richiesto a #Santoriello, tifosissimo del Napoli che odia la Juve e da PM Antijuventino,… -

Leggi anche Mourinho, ricorso respinto: squalifica 2 giornate resta, esami per Chiesa: niente ... Fallo su Kovalenko: rigore per lo Spezia, Nzolae firma il 2 - 1 all'85'. I nerazzurri ...Uno a zero al Friburgo , la JuventusDi Maria e fa suo il primo round degli ottavi di finale di Europa League. Ma nessuno s'illude che in Germania sarà una passeggiata, a cominciare da Marcello Chirico che avrebbe sperato in un ...La cronaca di Juventus - Friburgo vedi anche, Pogba non convocato per motivi disciplinari: salta il Friburgo La Juventusancora Di Maria, che dopo la tripletta al Nantes nel ritorno ...

La Juve ringrazia Paredes: ritorno e super colpo Calciomercatonews.com

(Tutto Juve) Se ne è parlato anche su altri giornali "Ringrazio la squadra perché siamo rimasti sempre uniti e li ringrazio. Ogni gol vale tanto, mi dà fiducia ma la cosa più importante è aver vinto e ...Il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro è intervenuto in diretta su Twitch per rispondere alle domande dei tifosi e degli addetti ai lavori verso la prima gara della Poule Scudetto in programma ...