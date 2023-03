La Guerra Fredda è di nuovo realtà: aerei militari in autostrada, piano per il terrore (Di sabato 18 marzo 2023) I jet dell'aeronautica militare svizzera torneranno a decollare e ad atterrare dalle autostrade, come facevano ai tempi della Guerra Fredda, È quanto emerge da un discorso tenuto dal comandante delle Forze aeree Peter Merz e di cui riferisce oggi la Schweiz am Wochenende. Intervenuto a Bottighofen, Merz ha parlato della necessità di ricostruire il know-how perduto delle forze armate, dell'aereo da combattimento più moderno al mondo, l'F-35, dei droni e della Guerra in Ucraina, un conflitto che ha portato a un ripensamento anche nell'esercito svizzero. «Qualcuno di voi ricorda che i piloti dei caccia decollavano e atterravano di tanto in tanto sulle autostrade?», ha chiesto il generale a due stelle. «Abbiamo intenzione di farlo di nuovo. Il nostro obiettivo è quello di poter decollare e atterrare di ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023) I jet dell'aeronautica militare svizzera torneranno a decollare e ad atterrare dalle autostrade, come facevano ai tempi della, È quanto emerge da un discorso tenuto dal comandante delle Forze aeree Peter Merz e di cui riferisce oggi la Schweiz am Wochenende. Intervenuto a Bottighofen, Merz ha parlato della necessità di ricostruire il know-how perduto delle forze armate, dell'aereo da combattimento più moderno al mondo, l'F-35, dei droni e dellain Ucraina, un conflitto che ha portato a un ripensamento anche nell'esercito svizzero. «Qualcuno di voi ricorda che i piloti dei caccia decollavano e atterravano di tanto in tanto sulle autostrade?», ha chiesto il generale a due stelle. «Abbiamo intenzione di farlo di. Il nostro obiettivo è quello di poter decollare e atterrare di ...

