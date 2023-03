La famiglia reale danese si spacca: Joachim e Marie di Danimarca si trasferiranno a Washington (Di sabato 18 marzo 2023) Il principe Joachim di Danimarca e la moglie, la principessa Marie, lasceranno presto l’Europa. Dopo molte settimane di speculazioni varie, infatti, la Casa reale danese ha confermato, attraverso un comunicato ufficiale, quello che si immaginava già. La coppia ha deciso di trasferirsi a Washington, negli Stati Uniti, già dal prossimo mese di settembre. Joachim e Marie di Danimarca hanno due figli: Henrik, di13 anni, e Athena, di 11. Da quattro anni la famiglia al completo vive a Parigi. Ma dal prossimo settembre attraverserà l’Atlantico per stabilirsi nel Nord America. Una notizia che arriva dopo che la regina Margrethe ha deciso di privare i suoi nipoti dei titolo di principi e principesse e del trattamento di altezze ... Leggi su velvetmag (Di sabato 18 marzo 2023) Il principedie la moglie, la principessa, lasceranno presto l’Europa. Dopo molte settimane di speculazioni varie, infatti, la Casaha confermato, attraverso un comunicato ufficiale, quello che si immaginava già. La coppia ha deciso di trasferirsi a, negli Stati Uniti, già dal prossimo mese di settembre.dihanno due figli: Henrik, di13 anni, e Athena, di 11. Da quattro anni laal completo vive a Parigi. Ma dal prossimo settembre attraverserà l’Atlantico per stabilirsi nel Nord America. Una notizia che arriva dopo che la regina Margrethe ha deciso di privare i suoi nipoti dei titolo di principi e principesse e del trattamento di altezze ...

