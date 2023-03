La dolce noia della Milano-Sanremo alla prova Pogacar (Di sabato 18 marzo 2023) Esiste un gran numero di persone che non capisce e capirà mai il perché un altro gran numero di persone provi piacere a vedere le corse in bicicletta. Non lo fanno per cattiveria o per sdegno rispetto a questi ultimi, ma perché davvero non lo riescono a comprendere. La visione dello sport in tivù è qualcosa che implica un’azione in qualche modo violenta, fatta di picchi abbastanza ravvicinati di “cose che succedono” e di abbastanza immediata comprensione. Davanti al basket o al taekwondo, magari anche a digiuno di conoscenza delle regole, si può essere rapiti da quanto si sta osservando. Di “cose che succedono” ce ne sono parecchie e di facile individuazione. Nel ciclismo non è così. Nel ciclismo esiste il principio di attesa. Si attendono quei momenti nei quali ci sono “cose che succedono” ma non si sa se arriveranno davvero. Lo si spera. E anche quando si materializzano di solito ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 marzo 2023) Esiste un gran numero di persone che non capisce e capirà mai il perché un altro gran numero di persone provi piacere a vedere le corse in bicicletta. Non lo fanno per cattiveria o per sdegno rispetto a questi ultimi, ma perché davvero non lo riescono a comprendere. La visione dello sport in tivù è qualcosa che implica un’azione in qualche modo violenta, fatta di picchi abbastanza ravvicinati di “cose che succedono” e di abbastanza immediata comprensione. Davanti al basket o al taekwondo, magari anche a digiuno di conoscenza delle regole, si può essere rapiti da quanto si sta osservando. Di “cose che succedono” ce ne sono parecchie e di facile individuazione. Nel ciclismo non è così. Nel ciclismo esiste il principio di attesa. Si attendono quei momenti nei quali ci sono “cose che succedono” ma non si sa se arriveranno davvero. Lo si spera. E anche quando si materializzano di solito ...

