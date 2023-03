La capitale delle startup perde pezzi ma resta la più innovativa (Di sabato 18 marzo 2023) C’è stata una contrazione, anche piuttosto alta. Ma Roma resta la città italiana dove nascono più startup. Secondo una ricerca realizzata da Cerved (società informatica di gestione ed elaborazione dati), nel 2022 in città sono nate 9638 nuove startup (-906 unità rispetto al 2021, pari a un - 8,6 per cento), numero superiore a quelle nate a Milano, che sono 8751, che però tiene meglio ( -358, pari a un -3,9 per cento). Sopra il migliaio ci sono poi solo Napoli e Torino: la prima con 2569 (-14,2 per cento sul 2021) e la seconda con 1661 (-14 per cento). Chi perde meno tra tutte è proprio capoluogo lombardo, ma la capitale, dicevamo, vince per numero, confermando un trend attivo già da qualche anno. Una startup per essere tale deve essere un’azienda innovativa basato ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 marzo 2023) C’è stata una contrazione, anche piuttosto alta. Ma Romala città italiana dove nascono più. Secondo una ricerca realizzata da Cerved (società informatica di gestione ed elaborazione dati), nel 2022 in città sono nate 9638 nuove(-906 unità rispetto al 2021, pari a un - 8,6 per cento), numero superiore a quelle nate a Milano, che sono 8751, che però tiene meglio ( -358, pari a un -3,9 per cento). Sopra il migliaio ci sono poi solo Napoli e Torino: la prima con 2569 (-14,2 per cento sul 2021) e la seconda con 1661 (-14 per cento). Chimeno tra tutte è proprio capoluogo lombardo, ma la, dicevamo, vince per numero, confermando un trend attivo già da qualche anno. Unaper essere tale deve essere un’aziendabasato ...

