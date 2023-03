La “cantantessa” Carmen Consoli prima artista italiana al Womad Festival (Di sabato 18 marzo 2023) Carmen Consoli il 29 luglio sarà la prima artista donna italiana a partecipare al Womad Festival, in Inghilterra (nel Charlton Park, a Malmesbury), il più grande evento al mondo di World Music, fondato... Leggi su feedpress.me (Di sabato 18 marzo 2023)il 29 luglio sarà ladonnaa partecipare al, in Inghilterra (nel Charlton Park, a Malmesbury), il più grande evento al mondo di World Music, fondato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lasiciliaweb : Carmen Consoli nella storia: prima italiana al Womad La 'cantantessa' catanese si esibirà al più grande festival di… - fentyalexx : la cantantessa la carmen consolizzazione AAAAAAA - VietatoMorireE : Ho quest’immagine in testa di me e Bea che andiamo a vedere un concerto di Carmen e ci teniamo per mano mentre la Cantantessa canta ????? - VergiliaBB : RT @BassoFabrizio: Evento unico di @CarmenConsoli a #Siracusa il 15 luglio: si intitola #TerraCaNuSenti ed è un viaggio tra arte, cultura e… -