Kit Harington su House of the Dragon: "È difficile guardarlo" (Di sabato 18 marzo 2023) House of the Dragon ha generato un forte senso di nostalgia negli spettatori. La struttura e l'intensità della prima stagione, infatti, sono state in grado di richiamare gli esordi di Game of Thrones. Anche Kit Harington, che ha dato il volto all'iconico Jon Snow, ha provato queste stesse emozioni. In occasione della premiere di Extrapolations, ha deciso di approfondire l'argomento. Ha ammesso di aver seguito il progetto con interesse. Il risultato finale gli è piaciuto molto per via dell'ottimo lavoro svolto da team. Ha trovato anche straordinaria la performance del cast. Per lui, però, non è affatto facile seguire le puntate dello spin-off. Il ricordo della serie originale, infatti, è ancora vivo nella sua mente. È stata una fase importantissima della sua vita che l'ha tenuto impegnato per tanti anni: Penso che abbiano fatto un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Kit Harington su House of the Dragon: “È difficile guardarlo” #sky #now #KitHarington #GameofThrones… - Recenserie : Altro giro, altra serie di spicco targata @AppleTVPlus: arriva #Extrapolations e le premesse sono incoraggianti. - mnnghhfgg : Questo periodo di carestia da kit harington sta per placarsi, 17 marzo su Apple tv #extrapolations ???? -