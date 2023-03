Kean stuzzica le fantasia di una grande rivale: si pensa allo scambio (Di sabato 18 marzo 2023) Moise Kean non sta vivendo la stagione sperata, ma ora che è completamente della Juventus, può diventare un elemento adatto per scambi. La volontà di riportare Moise Kean alla Juventus non ha sicuramente portato agli effetti sperati in partenza, con il ragazzo proveniente dal settore giovanile che è stato un buco nell’acqua. Troppe partite sottotono, condite alcune volte da un atteggiamento estremamente poco incline alla battaglia, ma l’accordo con l’Everton doveva essere portato a termine. L’attaccante infatti è costato in totale alla Vecchia Signora un totale di 35 milioni di euro, decisamente troppi per il suo rendimento. Moise Kean (Fonte: LaPresse)Questo però non sembra in alcun modo fermare l’interesse nei suoi confronti da parte di alcune grandi rivali della Juventus, una su tutte la Roma di José Mourinho, nonostante la brutta ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 18 marzo 2023) Moisenon sta vivendo la stagione sperata, ma ora che è completamente della Juventus, può diventare un elemento adatto per scambi. La volontà di riportare Moisealla Juventus non ha sicuramente portato agli effetti sperati in partenza, con il ragazzo proveniente dal settore giovanile che è stato un buco nell’acqua. Troppe partite sottotono, condite alcune volte da un atteggiamento estremamente poco incline alla battaglia, ma l’accordo con l’Everton doveva essere portato a termine. L’attaccante infatti è costato in totale alla Vecchia Signora un totale di 35 milioni di euro, decisamente troppi per il suo rendimento. Moise(Fonte: LaPresse)Questo però non sembra in alcun modo fermare l’interesse nei suoi confronti da parte di alcune grandi rivali della Juventus, una su tutte la Roma di José Mourinho, nonostante la brutta ...

