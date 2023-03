Kate e William | non tutto è come sembra | quali sono davvero i rapporti tra loro | non ci crederete

(Di sabato 18 marzo 2023)si mostrano sempre in pubblico sorridenti e complici, maveri? Stenterete a crederci. Una delle coppie royal più amate è senz’altro quella composta daMiddleton e il principe. I duemolto popolari in Inghilterra, tanto che gli inglesi avrebbe preferito di gran lunga veder salire al trono il primogenito di Lady Diana piuttosto che il padre Carlo (o almeno così si dice). La Middleton, in particolare, può vantare una foltissima schiera di ammiratori, che non vedono l’ora di vederla salire al tronoRegina al fianco dii realitrae ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... betterrthanthis : RT @SpiritoSfranto: ODDIO SÌ LA SESTA DI THE CROWN SARÀ KATE&WILLIAM-CENTRICA DATECI IL MATRIMONIO - x_juanstylvato5 : RT @rebellevague: Ecco la prima immagine di Meg Bellamy e Ed McVey nei panni di Kate Middleton e del Principe William sul set della sesta s… - infoitcultura : La principessa Kate al marito: «Grazie Colonnello William»- - infoitcultura : Kate Middleton e William d'Inghilterra, da colonnello a colonnella per San Patrizio - SimonaCroisette : RT @rebellevague: Ecco la prima immagine di Meg Bellamy e Ed McVey nei panni di Kate Middleton e del Principe William sul set della sesta s… -

Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: - Harry e Meghan, la distanza da- Meghan Markle ed Harry, a volte ritornano - Il principe Harry su bambini e web Articoli più ..."The Crown 6",Middleton eprotagonisti: il luogo speciale delle ...Che ne pensate delle prime foto degli interpreti didal set della stagione 6 di The Crown Trovate tutte le informazioni e le recensioni su The Crown nella nostra scheda.

William e Kate, una birretta per il giorno di San Patrizio Vanity Fair Italia

In alto i calici, anzi i boccali, per il nuovo Colonnello Kate! La principessa di Galles ha preso il posto del marito William a capo del reggimento irlandese e ha brindato con un bicchiere di Guinness ...Di Enrica Roddolo Per San Patrizio, William e Kate, si sono scambiati il ruolo di Colonnello delle Irish Guards, e battute che raccontano una coppia di caratteri forti. La foto con la Guinness «Dopo ...