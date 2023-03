Kate e William in The Crown 6, le prime foto dal set dell’ultima stagione con i nuovi attori (Di sabato 18 marzo 2023) C’è grande attesa per come verrà raccontata la storia di Kate e William in The Crown 6. Le riprese della sesta e ultima stagione sono ancora in corso, e ora possiamo dare una prima occhiata con queste nuove immagini dal set. Creato e scritto da Peter Morgan, lo show di Netflix racconta il regno della Regina Elisabetta II dal suo matrimonio con Filippo, Duca di Edimburgo, nel 1947 fino alla sua recente scomparsa alla fine del 2022. Con le sue cinque stagioni, The Crown ha riscosso ampi consensi. In totale, la serie ha ottenuto 63 nomination agli Emmy e ne ha vinte 21. Ora lo show si prepara a giungere al termine. L’account Twitter Film Updates ha rivelato le prime foto dal set della sesta stagione di The Crown: First look at ... Leggi su optimagazine (Di sabato 18 marzo 2023) C’è grande attesa per come verrà raccontata la storia diin The6. Le riprese della sesta e ultimasono ancora in corso, e ora possiamo dare una prima occhiata con queste nuove immagini dal set. Creato e scritto da Peter Morgan, lo show di Netflix racconta il regno della Regina Elisabetta II dal suo matrimonio con Filippo, Duca di Edimburgo, nel 1947 fino alla sua recente scomparsa alla fine del 2022. Con le sue cinque stagioni, Theha riscosso ampi consensi. In totale, la serie ha ottenuto 63 nomination agli Emmy e ne ha vinte 21. Ora lo show si prepara a giungere al termine. L’account Twitter Film Updates ha rivelato ledal set della sestadi The: First look at ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marilenapas : RT @SkyTG24: The Crown 6, le prime foto della storia d'amore tra William e Kate - InTheMeadow_ : RT @rebellevague: Ecco la prima immagine di Meg Bellamy e Ed McVey nei panni di Kate Middleton e del Principe William sul set della sesta s… - AleDeTommasi : RT @VanityFairIt: William e Kate, una birretta per il giorno di San Patrizio - giulia4880 : RT @VanityFairIt: William e Kate, una birretta per il giorno di San Patrizio - giampieffe : Io che sono estasiato dal fatto che ci siano William e Kate in the crown new season anche se sono fermo alla puntat… -