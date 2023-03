Juventus | Moggi | “Plusvalenze sono ammesse | penalizzazione verrà tolta”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E fosse solo questo… Sapete dov’era, cosa faceva e cosa diceva, nonostante fosse al corrente di tutto, il president… - sportface2016 : #Juventus, Luciano #Moggi ottimista sul caso #plusvalenze: 'Credo che la penalizzazione verrà tolta' - Milannews24_com : Juventus, Moggi sicuro: «Verranno tolti i punti di penalizzazione» - granatiere1906 : @Luca66887969 @juventinovero4 Magicamente ?? La Juve è l'unica che ha pagato perché Moggi era a capo dell'associazio… - juve_magazine : IL PARERE - Moggi: 'Toglieranno il -15 alla Juventus, le plusvalenze sono ammesse' -

Così Luciano, ex Dg della, intervistato da Tuttomercatoweb aggiungendo: "Le plusvalenze sono ammesse". Un commento rapido anche sul sorteggio in Champions: " Il Benfica gioca ...Oggi i miei sono tutti grandi allenatori' Lucianosi racconta a One More Time: dalla famiglia al lavoro, dagli inizi fino al calcio di oggi, passando per il Napoli di Maradona e ladi ...... Inter -, come non si può ricordare che in almeno due occasioni Recoba avrebbe potuto ... I rapporti tra l'amministratore delegato Lucianoe il procuratore di Recoba, Paco Casal, sono ...

Moggi su TMW: “Penso che l'Inter vincerà di misura, alla Juve toglieranno i 15 punti” Tutto Juve

Del derby d'Italia hanno voluto parlare Luciano Moggi ai microfoni di Calciomercatoweb e Andrea Stramaccioni a Tuttosport. Inter e Juventus si affronteranno nel match di cartello della Domenica ...Così a Tuttomercatoweb l’ex dg della Juventus, Luciano Moggi. 18.03 11:15 - LIVE TWEET SSCN - Napoli, Spalletti: "A Torino ci aspetta una gara molto difficile, per gli azzurri sono disposto a tutto, ...