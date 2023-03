Juve, un solo allenamento per scegliere la spalla di Vlahovic: ecco i dubbi di Allegri (Di sabato 18 marzo 2023) Angel Di Maria non ha ancora svolto un vero allenamento da quando si è fermato dopo la gara d'andata con il Friburgo. Ma Max Allegri... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 marzo 2023) Angel Di Maria non ha ancora svolto un veroda quando si è fermato dopo la gara d'andata con il Friburgo. Ma Max...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Incredibile. Nella risposta della Procura #FIGC non c’è alcun accenno alla #Juventus e allora la Juve vuol vedere l… - Fabio_Martini_ : Ricorso al Consiglio di Stato per la sentenza sulla 'carta Covisoc' da parte della figc. Mossa disperata che certif… - DiegoDeLucaTwit : #Napoli, #Milan, #Inter: in Europa viene positivamente accolto il ritorno di tre italiane ai quarti di #Champions.… - sportli26181512 : Juve, un solo allenamento per scegliere la spalla di Vlahovic: ecco i dubbi di Allegri: Angel Di Maria non ha ancor… - cmdotcom : #Juve, un solo allenamento per scegliere la spalla di #Vlahovic: ecco i dubbi di #Allegri -