Juve | Allegri e i dubbi per la sfida all’Inter

(Di sabato 18 marzo 2023) Latorna dalla trasferta con tanto entusiasmo, ma ora c’è l’Inter in campionato eha alcunidi formazione Latorna dalla trasferta con tanto entusiasmo, ma ora c’è l’Inter in campionato eha alcunidi formazione. In attacco certo del posto è Dusan Vlahovic, ma a cambiare potrebbe essere il suo compagno di reparto. Ballottaggio Chiesa-Di Maria, con l’argentino leggermente favorito. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : LA JUVE VOLA AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE ?? I bianconeri vincono 2-0 anche a Friburgo grazie alla rete di Vlahovic d… - ZZiliani : E va bene che alla #Juventus sono abituati a comportarsi così da sempre, ma che lo facciano anche gli avvocati mi s… - realvarriale : Oltre a #Conte tanti i delusi che hanno lasciato i nostri club inseguendo,oltre ai soldi,traguardi in Champions:… - BaridonMarco : RT @junews24com: Conferenza stampa #Allegri alla vigilia di #InterJuve ?? - junews24com : Conferenza stampa #Allegri alla vigilia di #InterJuve ?? -

Simone Inzaghi contro Massimiliano: il derby d'Italia, Inter - Juventus, sarà deciso anche e soprattutto dalle scelte dei due ...Non risparmia le sue battute sarcastiche sulla Juventus diLele Adani . L'ex difensore, oggi opinionista Rai, parla alla Bobo - tv dell'amico Vieri e dopo i sorteggi di Champions ed Europa League dice Poi Adani si dice pessimista sulle possibilità ...La Juventus sta dando il massimo in questa seconda parte della stagione ma intanto devevl già pensare al futuro. Tra campionato e coppe la formazione allenata da Massimilianosta scendendo in campo con una grande frequenza. L'obiettivo è vincere, sempre e comunque, per cercare di raggiungere i traguardi che sono stati prefissati.

La Stampa - L’altra Lisbona per la Juve, Mourinho provoca Allegri Tutto Juve

Massimiliano Allegri @La Presse C’è un problema sugli esterni in casa Juventus. Ecco perché nel prossimo calciomercato la società proverà a sistemare le cose in quella posizione di campo. Arriverà con ...La squadra di Allegri sta attraversando un ottimo momento, avendo vinto sei delle ultime sette partite in tutte le competizioni: l’unica sconfitta è arrivata sul campo della Roma, dove probabilmente ...