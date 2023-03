Juve, Allegri: 'Di Maria e Chiesa? Magari fuori entrambi. Con l'Inter per difendere il 2° posto' (Di sabato 18 marzo 2023) Tra Friburgo e Inter arriva la conferenza stampa di Max Allegri. Questi i temi principali toccati dal tecnico bianconero. Massimiliano Allegri, in... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 marzo 2023) Tra Friburgo earriva la conferenza stampa di Max. Questi i temi principali toccati dal tecnico bianconero. Massimiliano, in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : LA JUVE VOLA AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE ?? I bianconeri vincono 2-0 anche a Friburgo grazie alla rete di Vlahovic d… - ZZiliani : E va bene che alla #Juventus sono abituati a comportarsi così da sempre, ma che lo facciano anche gli avvocati mi s… - realvarriale : Oltre a #Conte tanti i delusi che hanno lasciato i nostri club inseguendo,oltre ai soldi,traguardi in Champions:… - sportmediaset : Allegri: 'Con l'Inter gara importante per difendere il secondo posto' #juve #allegri #interjuve - MaStep92__ : RT @cmdotcom: #Juve, #Allegri: 'Di Maria e Chiesa? Magari stan fuori entrambi. Con l'Inter per difendere il secondo posto' -