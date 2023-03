Juve | Allegri | devo valutare Di Maria ma sta bene

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : LA JUVE VOLA AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE ?? I bianconeri vincono 2-0 anche a Friburgo grazie alla rete di Vlahovic d… - TuttoMercatoWeb : Allegri ribadisce: 'Sul campo la Juve ha fatto 53 punti, lo ripeterò fino alla fine del campionato' - ZZiliani : E va bene che alla #Juventus sono abituati a comportarsi così da sempre, ma che lo facciano anche gli avvocati mi s… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Allegri: 'Con l'Inter per difendere il secondo posto sul campo. Di Maria sta bene e Chiesa è a disposizione' #InterJuve ht… - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ??? #InterJuve - Inzaghi in conferenza: '#DiMaria? E' un grandissimo campione. Ho visto un'ottima Juve col Friburgo, Allegr… -

Alla domanda se lacreda ancora nella Champions,risponde senza scomporsi: "Dobbiamo ambire al massimo di quello che possiamo. Con l' Inter è una partita difficile, gli scontri diretti ...... ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Inter Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa. CHE PARTITA DEVE FARE LA..."Oggi avremo l'ultimo allenamento, valuterò le sue condizioni ma mi sembra che stia bene": così il tecnico della Juventus, Massimiliano, su Angel Di Maria. "Non saranno a disposizione Milik, Alex Sandro, ma Chiesa è a disposizione - continua l'allenatore alla vigilia del derby d'Italia contro l'Inter - e deciderò dopo la ...

La Stampa - L’altra Lisbona per la Juve, Mourinho provoca Allegri Tutto Juve

Quando sta bene sarà a disposizione, credo che difficilmente ci sarà dopo la sosta. Ci vorrà un po' più di tempo". Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla ...Archiviata la pratica Friburgo e ottenuto il passaggio del turno, la Juventus di Allegri si rituffa nel campionato. Infatti, domenica 19 marzo alle ore 20:45 andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza ...