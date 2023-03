Juric sempre sconfitto da Spalletti, il retroscena: “Abbiamo litigato” (Di sabato 18 marzo 2023) Torino Napoli è anche Ivan Juric contro Luciano Spalletti. I due allenatori sono considerati i fautori principali delle grandi stagioni – considerando gli obiettivi iniziali – delle rispettive squadre e domani avranno un confronto diretto. Alla vigilia della sfida dell’Olimpico Grande Torino, Ivan Juric ha analizzato il gioco del Napoli e si è complimentato con Luciano Spalletti. Tra i due i numeri sono tutti a favore dell’allenatore azzurro, hce ha sempre vinto contro il tecnico croato. Conferenza JuricJuric esalta Spalletti: “È il top player del Napoli” In conferenza stampa, Juric si è complimentato con Spalletti e con il Napoli per la grande stagione degli azzurri e ha svelato anche un ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 marzo 2023) Torino Napoli è anche Ivancontro Luciano. I due allenatori sono considerati i fautori principali delle grandi stagioni – considerando gli obiettivi iniziali – delle rispettive squadre e domani avranno un confronto diretto. Alla vigilia della sfida dell’Olimpico Grande Torino, Ivanha analizzato il gioco del Napoli e si è complimentato con Luciano. Tra i due i numeri sono tutti a favore dell’allenatore azzurro, hce havinto contro il tecnico croato. Conferenzaesalta: “È il top player del Napoli” In conferenza stampa,si è complimentato cone con il Napoli per la grande stagione degli azzurri e ha svelato anche un ...

