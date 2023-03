Juric | “Mai vista in Italia squadra come il Napoli Con Kvara serve il segno della croce Spalletti-Guuntoli due fuoriclasse”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Torino-Napoli, Juric: “Spalletti ha qualcosa in più, le sue squadre non sono mai improvvisate” - infoitsport : Torino Napoli, Juric: 'Mai vista una squadra così - salvione : Napoli, senti Juric: 'Mai vista una squadra così. Spalletti? C'è una cosa che mi impressiona' - IavaroneToni : Juric: “Mai vista in A una squadra come il Napoli” - IavaroneToni : Juric: “Mai vista in A una squadra come il Napoli” -

Non ci si ferma'. Su Torino - Napoli 'Parlo volentieri del Torino per il rispetto che devo e riconosco alla squadra di. Il Torino non cambierà atteggiamento. All'andata sono stati ...L'allenatore del Torino Ivanin conferenza stampa ha presentato la sfida casalinga di campionato contro il Napoli. 'Napoli... Non hovisto in Italia una squadra così. Ha pochi fuoriclasse, ...Ecco uno stralcio delle sue parole riportate dal nostro inviato a Torino:risponde alla ... E' un ragazzo spettacolare! Nel primo anno a Napoli non hagiocato, chiedendo in giro poi ho saputo ...

Torino-Napoli, Juric: "Mai vista una squadra così. Kvara Devi farti il segno della croce" Sky Sport

“In Italia non ho mai visto una squadra come il Napoli: è la migliore di tutti, servirà una gara perfetta e deve girarci bene”. Il tecnico del Torino, Ivan Juric, presenta così la sfida contro la ...Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Torino ... Ripeto, sono perfetti, non ho mai visto in Italia una squadra così. Non hanno per forza i giocatori migliori degli altri, hanno due ...