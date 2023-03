Juric: «Il Napoli ha due fuoriclasse, Spalletti e Giuntoli» (Di sabato 18 marzo 2023) Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli in campionato. Di seguito le parole di Juric sul Napoli: Juric è curioso di vedere in campo il Napoli? «Si è già detto tanto, è la migliore da quando sono qua sotto tutti i punti di vista. Sono cresciuti tanto, dobbiamo essere perfetti e deve girarci bene» Come si ferma il Napoli secondo Juric «Sono una squadra completa, qualsiasi cosa fai hanno una risposta. Se fai un caso, si adattano; se ne fai un’altra, sono pericolosi uguale» Come sta Miranchuk? «Miranchuk non ci sarà, speriamo di averlo la prossima. Al suo posto giocherà Radonjic. Abbiamo una soluzione in meno» Com’è il Napoli? «Non ho mai visto in Italia una squadra ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 marzo 2023) Il tecnico del Torino, Ivan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro ilin campionato. Di seguito le parole disulè curioso di vedere in campo il? «Si è già detto tanto, è la migliore da quando sono qua sotto tutti i punti di vista. Sono cresciuti tanto, dobbiamo essere perfetti e deve girarci bene» Come si ferma ilsecondo«Sono una squadra completa, qualsiasi cosa fai hanno una risposta. Se fai un caso, si adattano; se ne fai un’altra, sono pericolosi uguale» Come sta Miranchuk? «Miranchuk non ci sarà, speriamo di averlo la prossima. Al suo posto giocherà Radonjic. Abbiamo una soluzione in meno» Com’è il? «Non ho mai visto in Italia una squadra ...

