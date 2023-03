Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Joao Mario carica Inter-Benfica: la sua reazione dopo il sorteggio - - Vincenzo_Mal : @salines_simone Ma anche ad un gol di Joao Mario che ci esulta in faccia... - infoitsport : VIDEO – Inter, il Benfica di Joao Mario in Champions League| Good Morning Interfans - internewsit : VIDEO – Inter, il Benfica di Joao Mario in Champions League| Good Morning Interfans - - FcInterNewsit : GdS - Il Benfica ha già dimostrato il suo valore in Europa: Joao Mario trascinatore e bomber dei portoghesi -

L'Inter prende il Benfica ai quarti di finale della Champions League e l'incrocio a cui fare attenzione è perL'Inter prende il Benfica ai quarti di finale della Champions League e l'incrocio a cui fare attenzione è per. In nerazzurro non è riuscito a esprimersi, mentre tornato in patria ...L'Inter ritrova l'ex, già 21 gol in questa stagione, di cui 6 in Champions: numeri inverosimili, ripensando alla sua incolore esperienza italiana, 45 milioni letteralmente buttati, fra ...Otamendi Campione del Mondo,ex di turno e Gonçalo Ramos la futura stella: ecco tutto quello che c'è da sapere sui calciatori del Benfica di Schmidt che nella fase a gironi ha eliminato la Juventus e ha relegato al ...

Inter-Benfica, come sta l’avversaria dei sorteggi di Champions League: i nerazzurri ritrovano João Mario Corriere della Sera

Tra i pericoli maggiori, chi lo avrebbe mai detto, ci sarà l’ex di turno, Joao Mario, che sta vivendo una stagione strepitosa. Il tecnico nerazzurro tuttavia, come scrive la Gazzetta dello Sport, può ...Per i nerazzurri, l'urna di Nyon ha scelto il Benfica, mentre le altere due si affronteranno in un match tutto all'italiana. La squadra di Spalletti e quella di Pioli, infatti, si affronteranno nei ...