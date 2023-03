Jerry Calà operato dopo un infarto: le sue condizioni di salute (Di sabato 18 marzo 2023) L’attore e comico Jerry Calà ha subito un infarto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo 2023, mentre si trovava a Napoli per le riprese del suo nuovo film. La notizia ha subito preoccupato i fans e le persone a lui vicine, ma a rompere il silenzio è stata la sua grande amica, la conduttrice Mara Venier, tramite un post su Instagram. Nel messaggio, Mara Venier ha dichiarato che Jerry Calà è stato sottoposto a un intervento chirurgico durante il quale gli sono stati impiantati degli stent, rivelando successivamente qual è adesso lo stato di salute dell’attore. Jerry Calà: ecco quali sono le sue condizioni attuali Jerry Calà si trovava a Napoli per girare il suo nuovo film, “Chi ha rapito ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 18 marzo 2023) L’attore e comicoha subito unnella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo 2023, mentre si trovava a Napoli per le riprese del suo nuovo film. La notizia ha subito preoccupato i fans e le persone a lui vicine, ma a rompere il silenzio è stata la sua grande amica, la conduttrice Mara Venier, tramite un post su Instagram. Nel messaggio, Mara Venier ha dichiarato cheè stato sottoposto a un intervento chirurgico durante il quale gli sono stati impiantati degli stent, rivelando successivamente qual è adesso lo stato didell’attore.: ecco quali sono le sueattualisi trovava a Napoli per girare il suo nuovo film, “Chi ha rapito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato colpito da malore, operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni #ANSA - Corriere : Malore a Napoli per Jerry Calà: ricoverato in clinica per un infarto e operato. È fuori pericolo - repubblica : Malore per Jerry Calà nella notte a Napoli: l'attore ricoverato per infarto - Arcimerlo : RT @MrESTINZIONE: I no vax che inneggiano all'infarto di Jerry Calà sono dei pezzi di merda. Devono ringraziare non siamo in un paese dove… - molinotto : perché legate il malore di Jerry Calà al vaccino? giusto ieri lo ha nominato crozza nel suo show... -

