Jerry Calà, malore a Napoli: è in codice rosso. Come sta, cosa è successo (Di sabato 18 marzo 2023) Napoli - Notte di paura per Jerry Calà . Il celebre attore, a Napoli per le riprese di un film, avrebbe accusato un malore mentre si trovava all'hotel Santa Lucia, dove alloggiava. Secondo le ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 18 marzo 2023)- Notte di paura per. Il celebre attore, aper le riprese di un film, avrebbe accusato unmentre si trovava all'hotel Santa Lucia, dove alloggiava. Secondo le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Malore a Napoli per Jerry Calà: ricoverato in clinica per un infarto e operato. È fuori pericolo - repubblica : Malore per Jerry Calà a Napoli nella notte [di Giuseppe del Bello] - breakingnewsit : TT Italia: Jerry Calà - rep_napoli : Jerry Calà colpito da infarto a Napoli nella notte [di Giuseppe del Bello] [aggiornamento delle 11:39] - dessere88fenice : RT @News24_it: Jerry Calà colpito da malore, operato a Napoli -

Jerry Calà colpito da malore, operato a Napoli Jerry Calà è stato colpito nella notte da un malore ed è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, città dove l'attore si trova in questi giorni per ... Jerry Calà, malore a Napoli: è in codice rosso. Come sta, cosa è successo NAPOLI - Notte di paura per Jerry Calà . Il celebre attore, a Napoli per le riprese di un film, avrebbe accusato un malore mentre si trovava all'hotel Santa Lucia, dove alloggiava. Secondo le indiscrezioni, il 71enne catenese ... Jerry Calà, le condizioni dopo il presunto infarto: il messaggio dello staff Jerry Calà si è sottoposto a una operazione per uno stent coronarico. A farlo sapere l'ufficio stampa dell'attore su Instagram, che ha fatto chiarezza sulle condizioni dell'attore dopo la notizia del ... è stato colpito nella notte da un malore ed è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, città dove l'attore si trova in questi giorni per ...NAPOLI - Notte di paura per. Il celebre attore, a Napoli per le riprese di un film, avrebbe accusato un malore mentre si trovava all'hotel Santa Lucia, dove alloggiava. Secondo le indiscrezioni, il 71enne catenese ...si è sottoposto a una operazione per uno stent coronarico. A farlo sapere l'ufficio stampa dell'attore su Instagram, che ha fatto chiarezza sulle condizioni dell'attore dopo la notizia del ... Malore per Jerry Calà, ha avuto un infarto nella notte mentre si trovava a Napoli: preoccupazione per l'attore Virgilio Notizie