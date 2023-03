Jerry Calà, le condizioni dopo il presunto infarto: la dichiarazione (Di sabato 18 marzo 2023) Jerry Calà si è sottoposto a una operazione per uno stent coronario. A farlo sapere l’ufficio stampa dell’attore su Instagram, che ha fatto chiarezza sulle condizioni dell’attore dopo la notizia del presunto infarto. “Comunichiamo che nella notte tra venerdì e sabato è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, città dove l’attore si trovava in questi giorni pe girare il suo nuovo film. Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali. Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée”. In aggiornamento Leggi su dilei (Di sabato 18 marzo 2023)si è sottoposto a una operazione per uno stent coronario. A farlo sapere l’ufficio stampa dell’attore su Instagram, che ha fatto chiarezza sulledell’attorela notizia del. “Comunichiamo che nella notte tra venerdì e sabato è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, città dove l’attore si trovava in questi giorni pe girare il suo nuovo film. Le suesono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali. Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée”. In aggiornamento

