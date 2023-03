Jerry Calà infarto nella notte, ricoverato in ospedale (Di sabato 18 marzo 2023) Paura nella notte per Jerry Calà. Il popolare attore, a Napoli per le riprese di un film, sarebbe stato colto da malore mentre si trovava all’hotel Santa Lucia, dove alloggiava. La notizia è stata riportata da alcuni siti di informazione locale. Calà sarebbe stato trasportato nella Clinica Mediterranea in codice rosso per quello che potrebbe essere stato un infarto. Il suo ufficio stampa comunica che è stato sottoposto ad uno stent coronarico e che le sue condizioni sono ora buone. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 marzo 2023) Pauraper. Il popolare attore, a Napoli per le riprese di un film, sarebbe stato colto da malore mentre si trovava all’hotel Santa Lucia, dove alloggiava. La notizia è stata riportata da alcuni siti di informazione locale.sarebbe stato trasportatoClinica Mediterranea in codice rosso per quello che potrebbe essere stato un. Il suo ufficio stampa comunica che è stato sottoposto ad uno stent coronarico e che le sue condizioni sono ora buone. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Jerry Calà, infarto nella notte a Napoli: 'Ricoverato in ospedale, intervento di angioplastica' Paura nella notte per Jerry Calà . Il popolare attore, a Napoli per le riprese di un film intitolato 'Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema', è stato colto da malore mentre si trovava all' hotel Santa Lucia , dove alloggiava. È stato trasportato alla Clinica Mediterranea con un codice rosso. Jerry Calà si è sottoposto a una operazione per uno stent coronarico. A farlo sapere l'ufficio stampa dell'attore su Instagram, che ha fatto chiarezza sulle condizioni dell'attore.