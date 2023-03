Jerry Cala: Infarto Nella Notte, Ricoverato D’Urgenza In Ospedale! (Di sabato 18 marzo 2023) L’attore comico Jerry Calà è stato Ricoverato in ospedale a Napoli dopo aver avuto un malore Nella Notte. Secondo fonti locali, si tratterebbe di un Infarto. Calà si trovava Nella città partenopea per le riprese del suo ultimo film, “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”, insieme ad attori come Sergio Assisi e Antonio Fiorillo. Dopo il malore, è stato trasportato con codice rosso alla Clinica Mediterranea. L’ufficio stampa dell’attore ha fatto sapere che Calà è stato sottoposto a un intervento di angioplastica, con l’applicazione di uno stent coronarico, ma le sue condizioni sarebbero buone. Jerry Calà, nato a Catania nel 1951, è diventato famoso negli anni ’70 e ’80 grazie al gruppo comico I Gatti di Vicolo Miracoli, fondato insieme a ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 18 marzo 2023) L’attore comicoCalà è statoin ospedale a Napoli dopo aver avuto un malore. Secondo fonti locali, si tratterebbe di un. Calà si trovavacittà partenopea per le riprese del suo ultimo film, “Hanno rapitoCalà: il riscatto è un problema”, insieme ad attori come Sergio Assisi e Antonio Fiorillo. Dopo il malore, è stato trasportato con codice rosso alla Clinica Mediterranea. L’ufficio stampa dell’attore ha fatto sapere che Calà è stato sottoposto a un intervento di angioplastica, con l’applicazione di uno stent coronarico, ma le sue condizioni sarebbero buone.Calà, nato a Catania nel 1951, è diventato famoso negli anni ’70 e ’80 grazie al gruppo comico I Gatti di Vicolo Miracoli, fondato insieme a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato colpito da malore, operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni #ANSA - Corriere : Malore a Napoli per Jerry Calà: ricoverato in clinica per un infarto e operato. È fuori pericolo - repubblica : Malore per Jerry Calà nella notte a Napoli: l'attore ricoverato per infarto - K274863601 : RT @LBasemi: Jerry Calà, malore nella notte a Napoli: probabile infarto (ve lo ricordate quando attaccava il prof. Tutino?) - MiAOX5_ : RT @itsmeback_: Malore per Jerry Calà, ha avuto un infarto nella notte mentre si trovava a Napoli: preoccupazione per l'attore. ?????? https:… -