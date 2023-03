Jerry Calà, infarto nella notte a Napoli: «Ricoverato in ospedale, intervento di angioplastica» (Di sabato 18 marzo 2023) Paura nella notte per Jerry Calà. Il popolare attore, a Napoli per le riprese di un film intitolato «Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un... Leggi su ilmattino (Di sabato 18 marzo 2023) Pauraper. Il popolare attore, aper le riprese di un film intitolato «Hanno rapito: il riscatto è un...

Malore per Jerry Calà, ha avuto un infarto nella notte mentre si trovava a Napoli: preoccupazione per l'attore L'attore Jerry Calà ha avuto un malore nella notte. È stato trasportato dall'Hotel Santa Lucia di Napoli, dove alloggiava, alla Clinica Mediterranea con un codice rosso. Secondo quanto riferiscono fonti locale,... Jerry Calà, le condizioni dopo il presunto infarto: la dichiarazione Jerry Calà si è sottoposto a una operazione per uno stent coronarico. A farlo sapere l'ufficio stampa dell'attore su Instagram, che ha fatto chiarezza sulle condizioni dell'attore dopo la notizia del ...