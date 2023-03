Jerry Calà colpito da un infarto: ecco il primo sintomo a cui fare attenzione (Di sabato 18 marzo 2023) L’infarto è un malore potenzialmente letale e che può causare gravi danni se non si interviene in modo tempestivo: è per questo che è importante conoscere i sintomi e agire subito in caso si manifesti. Proprio nella notte di oggi, sabato 18 marzo 2023, il famoso attore italiano Jerry Calà ha avuto un attacco cardiaco e ha dovuto subire un intervento chirurgico. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Elena Sofia Ricci, l’addio gela i fan dell’amata attrice: cos’è successo Leggi anche: Francesca Fagnani, tutto sull’intimità con Mentana: “Non ci rinunciamo mai” infarto, cos’è e come riconoscerlo: i sintomi del male di Jerry Calà L’infarto si verifica quando un trombo si accumula nel sangue impedendo il suo flusso verso il cuore. Le conseguenze sono molto gravi: ... Leggi su tvzap (Di sabato 18 marzo 2023) L’è un malore potenzialmente letale e che può causare gravi danni se non si interviene in modo tempestivo: è per questo che è importante conoscere i sintomi e agire subito in caso si manifesti. Proprio nella notte di oggi, sabato 18 marzo 2023, il famoso attore italianoha avuto un attacco cardiaco e ha dovuto subire un intervento chirurgico. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Elena Sofia Ricci, l’addio gela i fan dell’amata attrice: cos’è successo Leggi anche: Francesca Fagnani, tutto sull’intimità con Mentana: “Non ci rinunciamo mai”, cos’è e come riconoscerlo: i sintomi del male diL’si verifica quando un trombo si accumula nel sangue impedendo il suo flusso verso il cuore. Le conseguenze sono molto gravi: ...

