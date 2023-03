Jerry Calà colpito da infarto a Napoli. L’ex moglie Mara Venier: “Un grosso spavento, ma sta bene” (Di sabato 18 marzo 2023) Ore di ansia per Jerry Calà, il popolare attore ha avuto un infarto ed è stato operato d’urgenza nella notte all’ospedale Clinica Mediterranea di Napoli. Calà, 71 anni, è nel capoluogo partenopeo per le riprese del suo ultimo film, “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”. Lo staff di Jerry Calà dopo l’infarto: “Sui giornali notizie allarmistiche” Mentre era nell’hotel Santa Lucia, sul lungomare napoletano, è stato colto da un malore. Il protagonista di “Vado a vivere da solo” e di altri popolari successi cinematografici è arrivato in ospedale codice rosso ed è stato subito portato in sala operatoria. Qui Jerry Calà, dopo l’infarto, è stato sottoposto ad ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 marzo 2023) Ore di ansia per, il popolare attore ha avuto uned è stato operato d’urgenza nella notte all’ospedale Clinica Mediterranea di, 71 anni, è nel capoluogo partenopeo per le riprese del suo ultimo film, “Hanno rapito: il riscatto è un problema”. Lo staff didopo l’: “Sui giornali notizie allarmistiche” Mentre era nell’hotel Santa Lucia, sul lungomare napoletano, è stato colto da un malore. Il protagonista di “Vado a vivere da solo” e di altri popolari successi cinematografici è arrivato in ospedale codice rosso ed è stato subito portato in sala operatoria. Qui, dopo l’, è stato sottoposto ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato colpito da malore, operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni #ANSA - Corriere : Malore a Napoli per Jerry Calà: ricoverato in clinica per un infarto e operato. È fuori pericolo - repubblica : Malore per Jerry Calà nella notte a Napoli: l'attore ricoverato per infarto - SecolodItalia1 : Jerry Calà colpito da infarto a Napoli. L’ex moglie Mara Venier: “Un grosso spavento, ma sta bene” - Antonie62537279 : RT @itsmeback_: Malore per Jerry Calà, ha avuto un infarto nella notte mentre si trovava a Napoli: preoccupazione per l'attore. ?????? https:… -