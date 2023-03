Jair: 'Inter, vinciamo ancora come ai miei tempi. Chi se la scorda quella finale...' (Di sabato 18 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Jair: 'Inter, vinciamo ancora come ai miei tempi. Chi se la scorda quella finale...': Jair: 'Inter, vinciamo ancora… - Gazzetta_it : Jair: '#Inter, vinciamo ancora come ai miei tempi. Chi se la scorda quella finale...'. #BenficaInter - FcInterNewsit : Jair: 'L'Inter è nel mio cuore, con il Benfica dolci ricordi. Ora mi organizzo, torno in Italia e segno di nuovo' - erion101010 : RT @casarinale58: #ChampionsLeague 11 e 18 aprile #BenficaInter e la mente torna al 1965, sotto il diluvio di San Siro @Inter conquista la… - communist57 : @internata_ Inter benfica 1-0 gol di jair… abbiamo vinto la coppa dei campioni -