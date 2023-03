Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antidisfattista : RT @NicoSchira: Javier #Zanetti: “Sfida col #Benfica complicata. Hanno tanta qualità, ma ce la giochiamo. Contenti che calcio italiano abbi… - IoSecondo : @FratellidItalia ??vabbè..il campanilismo esiste e a volte è anche un pregio..ma in questo caso no!??Il PDC è il prim… - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Javier #Zanetti: “Sfida col #Benfica complicata. Hanno tanta qualità, ma ce la giochiamo. Contenti che calcio italiano abbi… - antidisfattista : RT @MariaC08220254: @roccoiacobucci @giampdisan @noahfootonline @armagio Ma non é vero niente. La differenza é che se un club italiano come… - SBKreal : RT @NicoSchira: Javier #Zanetti: “Sfida col #Benfica complicata. Hanno tanta qualità, ma ce la giochiamo. Contenti che calcio italiano abbi… -

L'allenatore della Fiorentina presenta la sfida contro il Lecce e commenta il sorteggio di Conference League: 'Tutti temibili in Europa'... la vettura #50 che il pilotaha diviso con Miguel Molina e Nicklas Nielsen ha tagliato il ...posizione finale della #51 - ha concluso il direttore tecnico Ferdinando Cannizzo - siamo...Sono moltoed emozionati nel sentirsi italiani ma sono anche al tempo stesso orgogliosi ...e adesso ogni volta che uscirò dall'Italia o andrò a fare i documenti sarò riconosciuto come,...

Italiano: "Contenti e stanchi. Domani l'ultimo sforzo trascinati dal Franchi" LA NAZIONE

L'allenatore della Fiorentina presenta la sfida contro il Lecce e commenta il sorteggio di Conference League: "Tutti temibili in Europa" Firenze, 18 marzo 2023 - Ormai abbandonata la classica ...Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club ... Poi sul sorteggio di Conference League: "Se sono contento Non è questione di essere contenti o non contenti. Abbiamo visto che in Europa ...