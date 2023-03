Italia ko anche in Scozia, cucchiaio di legno al Sei Nazioni (Di sabato 18 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Quinta sconfitta in altrettanti match per l’Italrugby nel Sei Nazioni 2023 e cucchiaio di legno per la squadra azzurra. A Murrayfield, gli azzurri del ct Crowley, già battuti in questa edizione del torneo da Francia, Inghilterra, Irlanda e Galles, si sono arresi anche alla Scozia, che si aggiudica anche la Cuttitta Cup, con il punteggio di 26-14. Quattro mete per gli ospiti, una per l’Italia. Il primo tempo si è chiuso sul 12-6 per la Scozia, che ha realizzato due mete (con una trasformazione) contro due piazzati azzurri firmati da Allan. Nella ripresa ancora una meta per i padroni di casa (trasformata), quindi l’Italia riapre il match (19-14) con una meta di Allan e un piazzato di Garbisi e negli ultimi minuti ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Quinta sconfitta in altrettanti match per l’Italrugby nel Sei2023 ediper la squadra azzurra. A Murrayfield, gli azzurri del ct Crowley, già battuti in questa edizione del torneo da Francia, Inghilterra, Irlanda e Galles, si sono arresialla, che si aggiudicala Cuttitta Cup, con il punteggio di 26-14. Quattro mete per gli ospiti, una per l’. Il primo tempo si è chiuso sul 12-6 per la, che ha realizzato due mete (con una trasformazione) contro due piazzati azzurri firmati da Allan. Nella ripresa ancora una meta per i padroni di casa (trasformata), quindi l’riapre il match (19-14) con una meta di Allan e un piazzato di Garbisi e negli ultimi minuti ...

