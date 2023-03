Italia | convocati di Mancini | ecco la lista dei giocatori

(Di sabato 18 marzo 2023) Inizia il percorso di qualificazione agli Europei per la Nazionalena di calcio guidata da Roberto, detentrice del trofeo dopo aver sconfitto l’Inghilterra nella finale di Wembley che ha regalato la seconda “brocca” al calcio nostrano. Ogni fine è sempre un inizio e in questo caso non esiste nulla di più vero: la prima avversaria del girone sarà proprio la formazione dei Tre Leoni che sarà vogliosa di riscatto dopo Euro2020 e la Nations League. Archiviata la sfida casalinga contro gli anglosassoni, gli azzurri dovranno vedersela in trasferta contro la modesta Malta. Ma quali saranno i protagonisti?ladeidell’del CTchi sarà protagonista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : C'è anche (di nuovo) il 2006 Simone #Pafundi tra gli @Azzurri convocati dal ct #Mancini, nonostante appena 20 minut… - BianconeraNews : L'#Italia affronterà l'#Inghilterra e #Malta con #Bonucci e #Chiesa: i due sono stati convocati. - Boboj29 : Qualificazione Euro 2024 Questi i convocati del ct Mancini che giovedi 23 Marzo h 20,45 incontrera' l'Inghilterra… - ReteSport : ?? Sono tre i giallorossi convocati da Roberto #Mancini per le gare contro #Inghilterra e #Malta - Roberta_Siro : RT @pazzamentejuve: #Italia ???? I 30 convocati di Mancini per le 2 gare di qualificazione ad #Euro2024 contro Inghilterra e Malta. chiamati… -

In chiusura idi Mancini, anzi i debuttanti: 'C'è anche Buongiorno con l'oriundo Retegui'. E poi 'Buongiorno,! C'è un Toro azzurro' in riferimento alla convocazione del difensore ...Under 21, la lista del ct Nicolato per le amichevoli contro Serbia e Ucraina: le sue dichiarazioni Paolo Nicolato, ct dell'Under 21, ha diramato la lista deiper le ...L'allenatore della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, ha comunicato la lista dei 30 giocatoriin vista di- Inghilterra che si terrà giovedì a Napoli, per gli Azzurri prima partita della qualificazione agli Europei 2024 cui il 27 marzo seguirà la sfida contro Malta. Tre gli ...

Nella serata di ieri Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per le qualificazioni agli Europei 2024 che vedranno l'Italia affrontare Inghilterra e Malta. Ad attirare l'attenzione - e a destare ...Il Ct Roberto Mancini ha convocato 30 calciatori, che si raduneranno domenica 19 marzo al Centro Tecnico Federale di Coverciano: prima chiamata in Nazionale per il portiere del Lecce Wladimiro Falcone ...