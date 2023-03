Italia, c'è mancato poco con la Scozia: il Sei Nazioni finisce col cucchiaio di legno (Di sabato 18 marzo 2023) In capo a una partita per niente decifrabile, senza padroni, dopo avere sfiorato il clamoroso sorpasso nel finale, l'Italia è sconfitta per 26 - 14 dalla Scozia a Murrayfield nel match che ha aperto ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 marzo 2023) In capo a una partita per niente decifrabile, senza padroni, dopo avere sfiorato il clamoroso sorpasso nel finale, l'è sconfitta per 26 - 14 dallaa Murrayfield nel match che ha aperto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Nell’Eurogruppo che avrebbe dovuto mettere alle strette Giancarlo Giorgetti per il mancato via libera al fondo salv… - haterdeglihater : Alle salemine che stanno spargendo il panico nei vari gruppetti per un mancato like dico: ma che vite avete? Del li… - Coco_Mars_ : RT @giannimacheda: Centomila viaggi già annullati per mancato rilascio del passaporto. Piantedosi si sta rivelando un osso duro non solo pe… - martadicecose : Comunque ieri sera mi è mancato non vedere su Italia 1 Harry Potter … allora quando ricomincia la saga da capo??? - ProGianmarco : @AnnaMonia_A 1) studi la Storia o sia onesta. Non mancava Roma, ma lo Stato Pontificio che si opponeva all’unità di… -