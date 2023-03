Israele: figlio di Netanyahu, 'manifestanti come le 'camicie brune' naziste' (Di sabato 18 marzo 2023) Tel Aviv, 18 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Yair Netanyahu, figlio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha paragonato i manifestanti contro la riforma giudiziaria alle "camicie brune" naziste. "Il processo che sta vivendo Israele - ha detto in un'intervista alla stazione radio Galey Yisrael - è paragonabile a quello della Germania negli anni '30. Cosa è successo in Germania negli anni '30? C'erano teppisti pagati responsabili del terrorismo politico per le strade". "Terrore politico, con violenza, con attacchi contro l'ordine pubblico e intimidazioni ai cittadini. Hanno creato il caos e il loro partito è salito al potere in modo antidemocratico", ha aggiunto il figlio del premier israeliano, paragonando l'ascesa al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Tel Aviv, 18 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Yairdel primo ministro israeliano Benjamin, ha paragonato icontro la riforma giudiziaria alle ". "Il processo che sta vivendo- ha detto in un'intervista alla stazione radio Galey Yisrael - è paragonabile a quello della Germania negli anni '30. Cosa è successo in Germania negli anni '30? C'erano teppisti pagati responsabili del terrorismo politico per le strade". "Terrore politico, con violenza, con attacchi contro l'ordine pubblico e intimidazioni ai cittadini. Hanno creato il caos e il loro partito è salito al potere in modo antidemocratico", ha aggiunto ildel premier israeliano, paragonando l'ascesa al ...

