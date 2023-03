(Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei Ministri alla legge delega per la riforma del fisco. Ma cosa cambia per glicon la rimodulazione deglie delle aliquote? I punti che la riforma fiscale andrà a toccare sono davvero molteplici ma probabilmente quello più atteso è la rimodulazione deglie delle aliquote. Cioè la modifica che maggiormente inciderà suglidei lavoratori italiani. Anche se l’obiettivo dichiarato del Governo è quello di ridurre la pressione fiscale, la preoccupazione dei lavoratori ogni volta che si annuncia un cambiamento di tipo fiscale è molta. Attualmente quello che si sa per certo è che le aliquote passeranno dalle attuali quattro a tre anche se ancora non si è parlato di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Irpef a 3 scaglioni, che succede agli stipendi? - News24_it : Irpef a 3 scaglioni, che succede agli stipendi? - GiusTW : RT @cervovski: Non è un caso che dica “50 anni”: nel 1974 il governo Rumor introdusse l’Irpef, misura fortemente progressiva con 32 scaglio… - Adnkronos : Irpef a 3 scaglioni, che succede agli stipendi? . #Adnkronos ?? - ledicoladelsud : Irpef a 3 scaglioni, che succede agli stipendi? -

Via libera del Consiglio dei Ministri alla legge delega per la riforma del fisco. Ma cosa cambia per gli stipendi con la rimodulazione deglie delle aliquoteI punti che la riforma fiscale andrà a toccare sono davvero molteplici ma probabilmente quello più atteso è la rimodulazione deglie delle aliquote. ...Infatti, le nuove aliquote (e, in vigore dal 2022 , dovrebbero essere le seguenti: 1) da 0 a 15.000,00 euro: 23%; 2) da 15.00,01 a 28.000,00 euro: 25%; 3) da 28.000,01 a 50.000,00 ...Questo a causa della struttura progressiva dell'. In termini relativi invece i guadagni sono maggiori per le classi più basse. L'effetto finale si dovrà pesare con le modifiche alla ...

Irpef a 3 scaglioni, che succede agli stipendi Adnkronos

In generale, secondo i commercialisti, le modifiche ipotizzate comportano guadagni in valore assoluto maggiori per i redditi più alti per via della struttura progressiva dell’Irpef a scaglioni, ma in ...I due scaglioni verrebbero quindi unificati e per gli interessati ... La riforma nel suo insieme e anche la riduzione dell’Irpef sarebbero finanziate attraverso la “potatura” delle attuali tax ...