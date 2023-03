“Io sono la mia legge – Parlamentari scatenati”, Balboni: "Ecco come difendiamo la casa" (Di sabato 18 marzo 2023) Alberto Balboni, senatore di Fratelli d'Italia e Presidente della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali), è ospite di “Io sono la mia legge – Parlamentari scatenati”, la rubrica dedicata ai disegni di legge dei Parlamentari. Balboni, intervistato da Costanza Cavalli, ha presentato un disegno di legge per l'introduzione nel Codice penale del reato di occupazione abusiva di privato domicilio o dimora. “Lo stimolo a presentare questo ddl è nato da fatti di cronaca molto allarmanti: anziani che si assentavano da casa per andare in ospedale e al ritorno trovavano il loro appartamento occupato, una vera e propria rapina”, spiega l'onorevole. “Le norme attualmente in vigore – che puniscono i delitti contro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Alberto, senatore di Fratelli d'Italia e Presidente della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali), è ospite di “Iola mia”, la rubrica dedicata ai disegni didei, intervistato da Costanza Cavalli, ha presentato un disegno diper l'introduzione nel Codice penale del reato di occupazione abusiva di privato domicilio o dimora. “Lo stimolo a presentare questo ddl è nato da fatti di cronaca molto allarmanti: anziani che si assentavano daper andare in ospedale e al ritorno trovavano il loro appartamento occupato, una vera e propria rapina”, spiega l'onorevole. “Le norme attualmente in vigore – che puniscono i delitti contro ...

