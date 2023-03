Inzaghi: 'Juve a +3 senza penalizzazione? Giudicherà chi di dovere. Serve chiarezza' (Di sabato 18 marzo 2023) Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Inter - Juventus di domani sera. I nerazzurri arrivano carichi all'appuntamento con il derby d'Italia, un match difficile e delicato per la classifica delle ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 marzo 2023) Simoneha parlato alla vigilia di Inter -ntus di domani sera. I nerazzurri arrivano carichi all'appuntamento con il derby d'Italia, un match difficile e delicato per la classifica delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : #Inzaghi: “Contro la #Juve non saranno a disposizione #Skriniar, #Bastoni e #Gosens”. Rispetto a una situazione di… - Tele_Nicosia : MILANO (ITALPRESS) - 'Sappiamo cosa rappresenta questa partita per la società, per i tifosi e per la squadra, si af… - QdSit : Inzaghi “Con la Juve gara importante, sono forti e li rispettiamo” - GoalItalia : 'Juve seconda? Guardo la classifica in questo momento. Ci sono organi che valutano: l'Inter e le altre squadre hann… - tuttosport : ?? “SERVE CHIAREZZA SULLA #JUVE” ?? Avete sentito #Inzaghi? -