Inzaghi: «Io guardo la classifica. Complimenti alla Juve per i quarti, il resto lo scopriremo» (Di sabato 18 marzo 2023) Anche l’allenatore dell’Inter presenta la sfida di campionato fra Inter e Juventus, il derby d’Italia si ripeterà anche in Coppa Italia. Inzaghi prima deve pensare a domenica sera. Di seguito le parole di Inzaghi riportate da Tuttomercatoweb: «Sappiamo cosa rappresenta questa partita, sia per noi che per la nostra società che per i nostri tifosi. Sarà una gara tra squadre che stanno bene, che hanno raggiunto una qualificazione importante». Inzaghi evita di rispondere ad Allegri sui punti conquistati sul campo: «Noi consideriamo la Juventus una grandissima squadra, perché è completa e fatta di tantissimi giocatori molto forti. La rispettiamo molto, l’abbiamo incontrata in finali molto sentite, già nella gara di andata e poi avremo due semifinali di Coppa Italia. La rispettiamo molto, sappiamo quanto è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 marzo 2023) Anche l’allenatore dell’Inter presenta la sfida di campionato fra Inter entus, il derby d’Italia si ripeterà anche in Coppa Italia.prima deve pensare a domenica sera. Di seguito le parole diriportate da Tuttomercatoweb: «Sappiamo cosa rappresenta questa partita, sia per noi che per la nostra società che per i nostri tifosi. Sarà una gara tra squadre che stanno bene, che hanno raggiunto una qualificazione importante».evita di rispondere ad Allegri sui punti conquistati sul campo: «Noi consideriamo lantus una grandissima squadra, perché è completa e fatta di tantissimi giocatori molto forti. La rispettiamo molto, l’abbiamo incontrata in finali molto sentite, già nella gara di andata e poi avremo due semifinali di Coppa Italia. La rispettiamo molto, sappiamo quanto è ...

