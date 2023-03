Inzaghi “Con la Juve gara importante, sono forti e li rispettiamo” (Di sabato 18 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Sappiamo cosa rappresenta questa partita per la società, per i tifosi e per la squadra, si affrontano due squadre che stanno bene e sono andate avanti nelle coppe. Sarà una gara fatta di corsa, grinta e determinazione”. Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, in conferenza stampa presenta così la sfida contro la Juventus, in programma domani alle 20.45 a San Siro. Un match che può significare tanto nella corsa al secondo posto: “Loro sono una grande squadra, completa e con tanti giocatori forti. La rispettiamo molto, sappiamo quanto sarà importante la preparazione mentale. Di Maria e Chiesa saranno osservati speciali. Classifica? La guardo per come è adesso, gli organi competenti pensano alle vicende giudiziarie. Speriamo di avere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Sappiamo cosa rappresenta questa partita per la società, per i tifosi e per la squadra, si affrontano due squadre che stanno bene eandate avanti nelle coppe. Sarà unafatta di corsa, grinta e determinazione”. Simone, allenatore dell'Inter, in conferenza stampa presenta così la sfida contro lantus, in programma domani alle 20.45 a San Siro. Un match che può significare tanto nella corsa al secondo posto: “Lorouna grande squadra, completa e con tanti giocatori. Lamolto, sappiamo quanto saràla preparazione mentale. Di Maria e Chiesa saranno osservati speciali. Classifica? La guardo per come è adesso, gli organi competenti pensano alle vicende giudiziarie. Speriamo di avere ...

